Spinazzola, sprint Torino: è in vantaggio sulla Fiorentina per un motivo

Tra Napoli e Fiorentina c’è l’idea di uno scambio: Biraghi (che Palladino ha messo ai margini dopo l’arrivo di Gosens) per Leonardo Spinazzola. L'ex Roma, però, ha preso tempo e non sembra convinto nell’accettare. Il motivo è semplice, spiega Tuttosport: la Fiorentina lo prenderebbe come riserva di Gosens, mentre lui vuole giocare perché non ha perso la speranza di riprendersi la Nazionale che aveva lasciato durante gli Europei vinti con Roberto Mancini per un grave infortunio che lo aveva tenuto fuori dai campi per un anno. Il Toro, dunque, pensa a lui per dare a Vanoli quel giocatore che serve per fare della fascia sinistra un punto di forza.