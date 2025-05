Spunta Semenyo per l’attacco: piace l’esterno del Bournemouth, cifre e dettagli

vedi letture

Il Napoli sta continuando a trattare per Miguel Gutierrez, esterno destro del Girona e della Nazionale spagnola. Fra i club non c'è ancora intesa, ma, stando a quanto raccolto da TMW, la situazione sta evolvendo, con la richiesta dei biancorossi di 25 milioni di euro che potrebbe essere accontentata dal club azzurro. Nell'ultimo anno ha giocato 36 partite fra Liga, Champions League - 6 presenze e 1 gol - e Coppa del Re. Invece con le Furie Rosse ha giocato 5 gare, dopo che è stato convocato post ultimo Europeo vinto.

Il Real Madrid avrebbe un'opzione per riportarlo a casa base, ma l'investimento in questo senso è verso Trent Alexander Arnold, che arriverà a parametro zero dal Liverpool, a meno che non ci sia l'opportunità di "pagarlo": i Reds hanno chiesto 5 milioni, dopo che le merengue ne avevano offerto uno. Da capire se ci sarà un incontro a metà strada.

E poi c'è Antoine Semenyo, del Bournemouth. Già accostato a inizio marzo, è seguito anche da Liverpool e soprattutto dall'Al Nassr, avendo da sostituire un Cristiano Ronaldo che ha praticamente dato l'addio nelle scorse ore. In questo caso il valore è tra i 30 e i 35 milioni di euro, ma sarà da valutare anche chi sarà il prossimo allenatore.