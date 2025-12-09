Spunta un nome a sorpresa! Cds: "Il Napoli per giugno pensa a Marusic svincolato"

di Fabio Tarantino

Idea nuova per la difesa. "Marusic avrebbe ricevuto sondaggi da Napoli e Juve, sarebbero disposte a offrirgli un precontratto a gennaio, prendendolo a zero a giugno", si legge sull'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il laterale della Lazio è un giocatore esperto che potrebbe dunque restare nel campionato italiano ma cambiando squadra. 

