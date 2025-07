Sterling nel mirino, Gazzetta: "Gioca proprio dove serve un nuovo acquisto"

vedi letture

Intrigo Sterling per il Napoli. Ma i costi sono elevati e per questo l'affare è complesso. Ne scrive anche La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. "Sterling ha il fascino del vissuto e una tendenza storica a giocare proprio dove Conte avrebbe bisogno di un uomo: però al Chelsea, che l'anno scorso l'ha concesso in prestito all'Arsenal, non ha margini di intervento e quindi ci sarà bisogno d'un lavoro laterale per arrivare a trovare un accordo che con i pounds è più complesso".

Raheem Sterling, 30 anni, è dunque la nuova suggestione dalla Premier League per il Napoli. Il giocatore è in uscita dal Chelsea. Non costa molto, ma guadagna tanto, troppo. Tra i due club contatti vivi. Sterling è ormai un esubero e all'età di 30 anni potrebbe lasciare la Premier League. Nell'ultima stagione 17 presenze senza gol in prestito all'Arsenal. Con De Bruyne al City anni d'oro, per lui. Ma Sterling ha fatto benino anche al Chelsea dal 2022 al 2024. Solo l'ultima stagione è stata decisamente deludente. Per il Napoli sarebbe l'alternativa a Ndoye che è tentato anche dal Nottingham e sogna di giocare in Premier League.