Sudakov-Napoli? Ad Shakhtar annuncia: "Trattativa in corso, può andare in Serie A"

Il Napoli è ancora interessato a Georgiy Sudakov, centrocampista offensivo di proprietà dello Shakhtar Donetsk sul quale stanno provando a muoversi anche alcuni club di Premier League, fanno sapere dall'Inghilterra. E c'è di più, visto che una parte interessata nel potenziale affare conferma.

Sergei Palkin, amministratore delegato dello Shakhtar Donetsk, ha infatti detto a Give Me Sport: "Siamo in trattativa con una società, non posso dire le cifre ma credo che l'affare sarà chiuso e a buone condizioni finanziarie. Se non si conclude l'accordo con il club con cui stiamo parlando (e in tal senso si fa il nome del Napoli, ndr) allora ne troveremo un altro, non sono preoccupato di non chiudere la cessione di Sudakov, è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo". Sudakov, pallino di Giuntoli, era stato accostato anche alla Juventus.

E ancora, prosegue e conclude il dirigente dello Shakhtar Donetsk: "Potrebbe trasferirsi sia in Serie A che in Premier League, abbiamo continui contatti con realtà che sono interessate a lui. È lo stesso scenario che abbiamo già vissuto con Mykhailo Mudryk e se non lo cederemo oggi, sarà domani. È solo questione di tempo". Il Napoli viene descritto come la squadra in pole position per Sudakov, con gli inglesi del Brentford che si starebbero facendo avanti nelle ultime ore.