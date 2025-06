Suma preoccupato: "Non è che Musah con Conte diventa top? Anche Kessiè..."

Il giornalista Mauro Suma che segue le vicende rossonere ha commentato sul suo canale YT l'affare Musah con il giocatore che è ad un passo dal Napoli: "Sono intimorito e perplesso perché Musah piace molto a Conte. Allora qui sto attento. La casella che mi si è aperta è quella del gennaio 2020. Non so se voi ve lo ricordate. Io sì. Kessié era alla sua terza stagione con il Milan. Si parlava di uno scambio con l'Inter che era allenato da Conte. Al Milan sarebbe arrivato Vecino. Perché Conte voleva Kessié? Per me con lui sarebbe diventato un'arma impropria da un punto di vista calcistico.

In effetti, cosa succede? Dopo qualche mese nasce il grande Kessié dello scudetto prima di andare via a zero. Quindi, in Kessié criticato da tutti, Conte ci aveva visto qualcosa. E adesso cosa vede in Musah? Io questo mi sto chiedendo. Cosa ci ha visto? Cosa se ne farà? Non so cosa accadrà. Ma non è che esploderà con Conte? Il rischio è quello. Ora Musah me lo stanno rinfacciando come mi rinfacciavano Kessié dopo i primi due anni. Quindi occhio, attenti..."