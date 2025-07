Sunderland su Lucumì: la posizione del Bologna (e l'intreccio con Ndoye)

Jhon Lucumi ha altri due anni di contratto col Bologna. Perso Sam Beukema, centrale olandese ormai pronto a firmare col Napoli per i prossimi cinque anni, il club rossoblù ha deciso di attivare la clausola presente nel contratto del difensore colombiano così da prolungare di un ulteriore anno il contratto valido fino al 30 giugno 2026. Il Bologna ha anche già comunicato al calciatore e al suo entourage l'attivazione della clausola. Non solo: s'è detto disposto e rinegoziare l'accordo, a prolungare ulteriormente il contratto rivedendo al rialzo l'attuale ingaggio da poco meno di un milione di euro netto a stagione. Lo scrive Tmw.

E Lucumì? Il calciatore in questo momento sta prendendo tempo. Scaduta la clausola da 28 milioni di euro, il centrale colombiano è concretamente finito nel mirino del Sunderland, di quel Ghisolfi che l'ha già cercato ai tempi della Roma e da qualche settimana guida il calciomercato dei black cats. La società di Premier League sta preparando un'offerta da 20/25 milioni di euro e con quella il calciatore potrebbe presentarsi al cospetto dei dirigenti rossoblù per chiedere la cessione. La situazione è quindi in evoluzione, tra possibile rinnovo e altrettanto possibile cessione. L'eventuale conferma può essere un bene per il Napoli in chiave Ndoye: difficilmente, infatti, il Bologna cederebbe tre top in una sola estate.