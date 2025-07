Ultim'ora Svolta Osimhen-Galatasaray, Gazzetta: "ADL accetta dilazione pagamento clausola"

Secondo l'edizione online de La Gazzetta dello Sport, possibile svolta sul futuro di Osimhen. Il giocatore ha un accordo con il Galatasaray che non arriva ancora ai 75 milioni della clausola. Da parte del Napoli, intanto, c'è stata un'apertura sulle modalità di pagamento. "Il biglietto della lotteria è nelle mani di De Laurentiis, che prima di cederlo aspetterà il riconoscimento dell’intera clausola: i sessanta milioni di euro offerti dal Galatasaray non sono sufficienti per stringersi la mano e chiuderla con reciproca soddisfazione, i quindici milioni che dividono dall’annuncio sono ancora un’enormità (ovviamente). Però, c’è un’apertura sulle modalità di pagamento, che il Galatasaray vorrebbe dilazionare in un paio di annualità: si può fare, probabilmente".

Osimhen dunque sembra aver sciolto le riserve sul suo futuro. Ha rifiutato a giugno l'offerta monstre dell'Al-Hilal, 40 milioni all'anno per quattro stagioni, totale 160 netti. Il Galatasaray ci aveva già provato con un'offerta da 16 milioni a stagione ma Osi si era preso del tempo e se n'è andato in vacanza. Ha una clausola da 75 milioni ma valida solo per l'estero. Ora però il club turco è tornato alla carica sperando di poter chiuderlo e di convincerlo a suon di milioni ma anche e soprattutto restando in Europa e tornando a giocare in Champions League. Poi servirà l'accordo tra i club. Il Napoli non fa sconti e continua a volere il pagamento della clausola.