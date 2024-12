Svolta Simeone, Tuttosport: "Conte da il via libera all'addio: vuole subito Dorgu!"

vedi letture

Possibile svolta per il mercato del Napoli. Ne parla Tuttosport oggi in edicola. Raspadori è il nuovo vice Lukaku con altre 23 gare alla fine della stagione.

"Conte ha dato il via libera alla cessione di Simeone chiedendo ad Aurelio De Laurentiis un altro sacrificio per portare in azzurro Patrick Dorgu, 20 anni, jolly tuttofare del Lecce, elemento di quantità e qualità che incarna perfettamente lo spirito dell’allenatore. Il Lecce, nonostante sia impegnato nella lotta per non retrocedere, potrebbe anche cederlo per una cifra considerevole. La valutazione fatta supera i 20 milioni e avvicina (di molto) i 25".