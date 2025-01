Tmw - Adeyemi per il dopo Kvara? La pista è fredda: il motivo

Il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna continua a lavorare per portare ad Antonio Conte il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, ceduto appena pochi giorni fa al Paris Saint-Germain. Sono stati sondati diversi nomi sin qui: Alejandro Garnacho, Edon Zhegrova, Federico Chiesa e anche Karim Adeyemi.

Sull'esterno del Borussia Dortmund, Tuttomercatoweb.com riferisce di un affare difficile. "La pista non è calda" in questo momento in quanto l'attaccante tedesco avrebbe espresso il desiderio di restare nel club giallonero. Adeyemi in questa stagione sta dando un importante contributo, nonostante sia stato frenato da un infortunio: per lui 5 gol e 5 assist in 12 presenze.