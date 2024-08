Tmw - Arthur-Napoli in prestito e ingaggio anche in base ai minuti: le ultime

vedi letture

Sfumato l'arrivo di Billy Gilmour dal Brighton a causa del grave infortunio rimediato dal nuovo acquisto O'Riley nelle scorse ore, il Napoli pensa a un'alternativa per il proprio centrocampo e ad inserire una pedina che possa svolgere la funzione di vice Lobotka nella squadra azzurra.

L'ultima idea emersa in tal senso porta alla Juventus e al profilo di Arthur Melo, dichiaratamente in uscita dalla rosa della squadra bianconera e mai convocato in questi primi impegni stagionali (ma anche la pre-season, per lui, è stata vissuta a parte). Trovano dunque conferma le indiscrezioni rivelate da Sky Sport e, secondo quanto appreso da TMW, le due società - che vedono nell'attuale ds napoletano Manna un interlocutore privilegiato visto il suo recentissimo passato alla Juventus - stanno dialogando per definire il trasferimento su parametri simili a quanto fatto nella stagione scorsa con la Fiorentina e quindi con un prestito oneroso e un ingaggio suddiviso, la cui quota di partecipazione per il Napoli aumenterebbe in base a una serie di aspetti, tra cui il minutaggio dello stesso Arthur, con incluso anche il diritto di riscatto per i campani.