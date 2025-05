Futuro Osimhen, Rai: "Bugia di Giuntoli, ADL ha già rifiutato 80mln dalla Juve"

"Negli anni le bugie si ripetono. È bianca quella dello scafato Cristiano Giuntoli. Ha smentito l’interesse della Juve per Osimhen solo per non demotivare i suoi attaccanti". Così scrive Ciro Venerato sul sito della Rai, dando le ultime sul futuro dell'attaccante nigeriano: "Cristiano ha chiesto il suo pupillo Osimhen alla dirigenza azzurra offrendo 80 milioni più una serie di bonus. E ha già da tempo parlato con l’agente Calenda, in ottimi rapporti con Giuntoli. Osimhen sta valutando anche offerte arabe, in Premier per ora solo rumors sul Manchester United. E il Napoli chiederebbe solo soldi ai Red Devils. Fuori dai radar Hojlund.

Se non dovessero registrarsi novità il Napoli, che per ora ha rifiutato, più in là potrebbe farci un pensierino. De Laurentiis è convinto che il nigeriano si accaserà all’estero, clausola rescissoria da 75 milioni di euro, e farà di tutto per non vederlo in casacca bianconera. Giuntoli attende sornione. Calenda chissà…".