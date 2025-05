Fazzini, ritorno di fiamma? Resta nei radar di Napoli e Fiorentina

Il Napoli torna sulle tracce di Jacopo Fazzini, grande protagonista in questo finale di campionato in maglia Empoli. Lo scrive Tuttosport, che ricorda come il primo club a provarci a gennaio era stato proprio quello azzurro, che poi gli ha preferito Billing. Poi la Fiorentina, che invece ha virato su Folorunsho. Infine la Lazio, che avrebbe messo sul piatto 11 milioni, contro i 15 richiesti da Corsi per la sua cessione. Alla fine il centrocampista è rimasto dov'è, fermandosi poco dopo per infortunio.

Attenzione ora ai possibili scenari futuri. Come sottolinea il quotidiano, un bel finale di stagione può anche aiutare lo stesso classe 2003 a rimettersi in vetrina in vista del mercato estivo. "Il suo nome rimane nei radar di Fiorentina e Napoli che potrebbero tornare alla carica", scrive il quotidiano.