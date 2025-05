Juve, pronta offerta per Osimhen: il Napoli farà di tutto per impedire l’affare

La Juventus sta lavorando interamente per arrivare ad un accordo sul contratto con Victor Osimhen. C’è sintonia, c’è feeling tra il club bianconero e il giocatore, ma l’ostacolo più grande è trovare un accordo con il Napoli che farà di tutto per Osimhen finisca alla Juventus.

A riferirlo è Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato di Relevo, che fa sapere che sarà molto importante capire quando spingerà il nigeriano e la cifra che la Juventus vorrà offrire per Osimhen. I bianconeri sono disposti a spingersi, nelle intenzioni, a 75-80 milioni di euro per cercare di strappare il bomber in prestito al Galatasaray al Napoli. Nessuna trattativa in corso al momento, ma la Juventus proverà, se ne avrà le possibilità, a fare di tutto per prenderlo. Ricordiamo che Osimhen ha una clausola rescissoria di 75 milioni di euro ma valida solo per l’estero.