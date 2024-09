Tmw - Il Napoli venderebbe Osimhen alla Juve? In A è l'unica che può permetterselo

Victor Osimhen alla Juventus? Sembra fantamercato, scrive Tmw in un ampio focus, almeno in questo preciso momento storico. Perché è appena stato ceduto in prestito al Galatasaray per un anno, con la possibilità - a gennaio - di cambiare squadra in caso di una chiamata di una big. In questo caso la clausola sarebbe alta, intorno ai 130 milioni, mentre la richiesta comunque discreta, almeno 80 milioni, a meno che non faccia talmente bene da scatenare un'asta. La Juve, con Vlahovic, ha dimostrato di potere investire anche a gennaio e non solo in estate, ma con la presenza del serbo in rosa - che percepisce più di Osimhen - appare davvero impossibile che ci possa essere una svolta in questo senso.

Quindi eventualmente si arriverebbe a giugno dell'anno prossimo. Se è pacifico che Giuntoli sia il primo estimatore di Osimhen, dall'altro bisogna anche riuscire a trovare un accordo con gli azzurri. Il primo piatto della bilancia da considerare è che il nigeriano, almeno quest'estate, ha considerato conclusa la sua esperienza al Napoli che potrebbe quindi portare a un sì. Il secondo però racconta di un De Laurentiis che non vorrebbe rinforzare la sua rivale più temibile. O meglio, chi gli ha scippato Higuain qualche anno fa, pur pagandolo circa 90 milioni.

Quindi il Napoli venderebbe davvero Osimhen alla Juventus? In caso non ci fossero acquirenti entro il 30 giugno, ecco che c'è un'opzione per il rinnovo fino al 2027 con clausola fissata a 75 milioni. Anche qui sarebbe valida solo per l'estero, ma poi bisogna avere una squadra intenzionata a spendere quella cifra più i 10 milioni di stipendio annui. Non sarà facile.