Tmw - Raspadori, il gol cambia il suo futuro? Ora il Napoli potrebbe blindarlo

Il futuro di Giacomo Raspadori, prima del gol al Venezia, sembrava segnato. Perché gli zero gol negli ultimi otto mesi potevano portare il Napoli a puntare su altri profili, facendo cassa e poi eventualmente reinvestendo. Anche perché lo spazio sembra davvero poco, con Neres, Kvaratskhelia e Politano, più Lukaku e Simeone come centravanti. Per questo l'Atalanta aveva chiesto informazioni, la Roma voleva imbastire uno scambio con Pellegrini, ma era la Juventus a credere in un possibile arrivo dell'attaccante come un toccasana: può giocare da prima punta oppure da seconda, ma anche da esterno. Insomma, in sostituzione di Vlahovic, ma anche di Yildiz o di Nico Gonzalez o di Conceicao.

E c'era anche la possibilità di un prestito con diritto di riscatto. Oppure di uno scambio, con Danilo, sì, ma anche un'idea con Fagioli se non fossero arrivate proposte importanti. Ora però la situazione pare cambiata. Perché questo gol rilancia le quotazioni, almeno per il mese di gennaio. Quindi sarà molto difficile che possa muoversi se non come opportunità se non dovesse avere più spazio.

Queste le parole di Conte al termine della gara. "Raspadori ce la stiamo inventando come scelta. Ci sto lavorando come interno di centrocampo: aggiungere qualità all'interno delle partite, come quella di oggi, può essere una strategia sicuramente funzionante. Sono personalmente contento per Jack, lo merita vista l'energia e la serietà che mette a disposizione in ogni allenamento: è un ragazzo coinvolto nel progetto".