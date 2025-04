Tmw - Saltato Paratici, Milan a caccia di un nuovo ds: Manna resta in lista

Il Milan ha avuto un contatto con Giovanni Sartori nelle ultime ore. Si tratta di un sondaggio esplorativo, riferisce Tmw, che però conferma come non ci sia ancora una decisione definitiva presa dai rossoneri. Negli scorsi mesi il dirigente ha firmato un rinnovo contrattuale con il Bologna e non sarà semplicissimo, eventualmente, strapparlo ai felsinei, intenzionati a mantenere in essere il contratto. Bisognerà però capire quale sarà la posizione dello stesso Sartori, che ha sposato con felicità il progetto e difficilmente si metterà di traverso per forzare un addio.

Invece il Milan rimane su quattro profili, principalmente. Oltre a quello di Sartori, che non è in pole position, ci sono Tony D'Amico - che l'Atalanta potrebbe non liberare - Igli Tare e Giovanni Manna. Da questa lista di nomi uscirà con ogni probabilità il nuovo direttore sportivo rossonero, anche se la settimana di Paratici ha lasciato qualche indecisione sul processo di scelta.