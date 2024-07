Torino, Cairo: "Buongiorno al Napoli? Mi disse che voleva un'opportunità, giusto accontentarlo"

vedi letture

Urbano Cairo, presidente del Torino, è tornato sulla cessione di Alessandro Buongiorno al Napoli a margine della presentazione del nuovo allenatore granata, Paolo Vanoli: "Quando rinnovò col Torino mi complimentai con lui perché aveva rinnovato quando poteva cogliere l'opportunità di non farlo per avere vantaggi successivi. Lui mi ha detto che l'ha fatto perché è cresciuto al Torino e ci tiene. Però mi ha anche detto di ricordarmelo se ci sarà un'opportunità. Questa è arrivata e me ne sono ricordato.

Credo sia giusto per lui fare un'esperienza che gli possa permettere di raggiungere dei primati di alto livello, che oggi noi non siamo in grado di poter fare. Sicuramente l'obiettivo è che un domani i giocatori che tutti chiedono restino al Torino. Ma oggi il calcio è un calcio in cui anche l'Inter che è la squadra che ha vinto lo scudetto vende giocatori. Anche altre squadre importanti vendono giocatori, capita a tutti. Il calcio è cambiato, le bandiere sono diventate molto meno, ne vedo pochi".