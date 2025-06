Torino, occhi su Folorunsho: l'ex tecnico Baroni l'ha messo in cima alla lista

Micheal Folorunsho farà ritorno a Napoli dopo aver trascorso gli ultimi sei mesi in prestito alla Fiorentina. Probabilmente però sarà solo un rientro momentaneo, infatti il centrocampista classe 1999 non è incluso nel progetto tecnico di Antonio Conte mentre ha diverse richieste da parte di altri club di Serie A.

Uno di questi è il Torino. In particolare, Folorunsho è stato richiesto espressamente dal nuovo tecnico Marco Baroni, che lo aveva allenato già ai tempi dell'Hellas Verona. Come riporta il Corriere dello Sport, l'allenatore granata ritiene Folorunsho uno dei punti cardine da cui far partire il progetto e per questo la società potrebbe avvicinarsi molto ai 10 milioni di euro di cartellino richiesti dal Napoli.