Tra i tanti nomi per l'attacco spunta un talento del Norwich: Napoli su Borja Sainz, i dettagli

Tanti nomi per il Napoli chiamato a rinforzare anche le corsie laterali d'attacco. Ndoye del Bologna è il primo obiettivo ma non solo. Ce ne sono tanti di esterni accostati al club azzurro. Ne scrive Tuttosport oggi in edicola.

“Ndoye del Bologna in cima alla lista, apprezzato da Conte per la sua attitudine difensiva. I felsinei chiedono almeno 40 milioni di euro. In lizza ci sono anche Zhegrova del Lille, col quale esiste già un accordo verbale, Noa Lang del Psv, Paixao del Feyenoord, Kang-in Lee del Psg e Federico Chiesa del Liverpool. Un “outsider”, inoltre, è Borja Sainz del Norwich, valutato 15 milioni ed è in linea con i parametri del club”.