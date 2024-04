Tre presenze e solo 21 minuti: Dendoncker sparito, il Napoli non lo riscatterà

Secondo alcune fonti inglesi, per Dendoncker potrebbero aprirsi le porte di un'altra illustre squadra di Premier League

Non ci sono praticamente tracce del passaggio nel campionato italiano di Leander Dendoncker (29 anni compiuti proprio oggi), il cui futuro sembra destinato ad essere un ritorno nel campionato inglese. Il centrocampista belga classe 1995 è arrivato a gennaio al Napoli in prestito con diritto di riscatto (fissato a circa 9 milioni di euro) ma da allora è sceso in campo in appena tre occasioni, sempre da subentrante e per un totale di soli 21 minuti.

In Inghilterra si domandano cosa riserverà lui il futuro, considerando che il Napoli - ed è già ormai notizia nota - non ha alcuna intenzione di esercitare il diritto di riscatto a proprio favore ed è pronto a riconsegnare Dendoncker all'Aston Villa, con cui è legato da un contratto fino al 30 giugno 2026, una volta che la stagione corrente si sarà esaurita.

Secondo alcune fonti inglesi, per Dendoncker potrebbero aprirsi le porte di un'altra illustre squadra di Premier League. Sulle sue tracce infatti è stato segnalato l'Everton, che condivide peraltro la proprietà (777 Partners) con il Genoa nella nostra Serie A.