Venerato: "Conte non chiede la luna, ma acquisti mirati. Difficili due nomi"

Conte non chiederà la luna ma acquisti mirati e non necessariamente costosi.

TuttoNapoli.net

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Conte non chiederà la luna ma acquisti mirati e non necessariamente costosi. La sua prima Juve fu costruita con gli scarti dei grandi club o con giocatori non ancora affermati. Conte crede moltissimo nell'attuale rosa: va solo ricostruita mentalmente. Le conferme dei vari Kvara, Lobokta, Anguissa, Di Lorenzo, Meret, Politano, Rahamani, Raspadori, Olivera ecc molto gradite a Conte che farà a meno solo di Oshimen.

Meno certezze per gli arrivi. Sembrano perdere quota le candidature di Buongiorno ( Cairo non accetta Ostigard e chiede solo contanti: troppi per il Napoli) e Lukaku ( ci sono attaccanti più giovani e forse meno costosi). Si attende fra pochi giorni solo il tweet del patron ma sarà azzurro il futuro prossimo di Antonio Conte: "restauratore" e non "rottamatore" del nuovo ciclo partenopeo. Lo riferisce Ciro Venerato a Rainews.