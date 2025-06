Venerato: "Osimhen, occhio all'Al-Hilal: so per certo ci sarà un'altra proposta"

Intervenuto a Ottochannel, il giornalista Ciro Venerato, esperto mercato Rai, ha parlato del mercato del Napoli e del futur di Osimhen ancora in bilico, sospeso: "Addio Osimhen? La clausola è valida solo per l'estero. I soldi su Osimhen potrebbero servire per un attaccante importante se non due. Il Napoli aveva chiuso con l'Al-Hilal.

C'era anche un accordo sul pagamento della clausola. Gli arabi avrebbero potuto pagare i 75 milioni in tre esercizi. Osimhen oltre allo stipendio avrebbe avuto bonus, villa, viaggi per la famiglia. Ma il giocatore non se l'è sentita. Ma so per certo che gli arabi a breve torneranno in pista magari offrendo anche più di 30 milioni".