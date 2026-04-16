Zaniolo, l'Udinese lo riscatta e poi aspetterà offerte: c'è anche il Napoli

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Come riferito da Sky Sport, l'Udinese è sempre più intenzionata a esercitare l'opzione per il riscatto di Nicolò Zaniolo. Il numero 10, protagonista di una prestazione convincente nella storica vittoria dei bianconeri a San Siro contro il Milan, può essere acquistato a titolo definitivo dal Galatasaray per circa 10 milioni di euro. I contatti con l’agente del giocatore sono iniziati già da diverse settimane, mentre le parti si preparano a valutare eventuali offerte nel corso dell’estate. Tra questi potrebbe esserci anche il Napoli.

Napoli su Zaniolo, la sua stagione a Udine

Zaniolo si è presentato ai nastri di partenza di questa stagione con una consapevolezza diversa. Dopo le esperienze all'estero tra Turchia e Inghilterra, e il rientro in Italia che lo ha visto rimettersi in gioco in una piazza esigente, l'obiettivo dichiarato era la continuità. Che ha trovato in Friuli. La preparazione estiva è stata, per la prima volta dopo anni, priva di intoppi fisici rilevanti. Questo gli ha permesso di lavorare sulla "potenza controllata", riducendo quei carichi muscolari eccessivi che in passato ne avevano condizionato la mobilità. Schierato prevalentemente come esterno "a tutta fascia" o come sottopunta in un 3-4-2-1, ha beneficiato della libertà di svariare su tutto il fronte offensivo. Tanti gol, assist, come a San Siro sabato col Milan, e ora le big tornano su di lui.