Napoli su Zaniolo! KK: "Contatto con l'entourage, Conte stravede per lui"

vedi letture

Zaniolo si è presentato ai nastri di partenza di questa stagione con una consapevolezza diversa dopo le esperienze all'estero tra Turchia e Inghilterra

Napoli su Nicolò Zaniolo per la prossima estate. In attesa di definire la questione allenatore dopo le parole di De Laurentiis dall'America. Ne parla Valter De Maggio a Kiss Kiss Napoli. "Manna sta monitorando Zaniolo. L'Udinese lo riscatterà a 9 milioni dal Galatasaray. Ha già manifestato l'interesse a riscattarlo. Ma Zaniolo è un vecchio pallino di Manna che voleva già portarlo alla Juve. Ora si confronta con Conte che stravede con il calciatore. Poi capiremo se Conte resterà. La notizia è che il Napoli si è già mosso su Zaniolo, ha sondato l'entourage. Zaniolo dopo questa stagione è pronto al ritorno in un top club. Ci sono altre big italiane, però".

Napoli su Zaniolo, la sua stagione a Udine

Zaniolo si è presentato ai nastri di partenza di questa stagione con una consapevolezza diversa. Dopo le esperienze all'estero tra Turchia e Inghilterra, e il rientro in Italia che lo ha visto rimettersi in gioco in una piazza esigente, l'obiettivo dichiarato era la continuità. Che ha trovato in Friuli. La preparazione estiva è stata, per la prima volta dopo anni, priva di intoppi fisici rilevanti. Questo gli ha permesso di lavorare sulla "potenza controllata", riducendo quei carichi muscolari eccessivi che in passato ne avevano condizionato la mobilità. Schierato prevalentemente come esterno "a tutta fascia" o come sottopunta in un 3-4-2-1, ha beneficiato della libertà di svariare su tutto il fronte offensivo. Tanti gol, assist, come a San Siro sabato col Milan, e ora le big tornano su di lui.