Zanoli-Bologna, la pista si scalda: si ragiona sulla formula dell'affare

S'è riscaldata la trattativa per la cessione di Alessandro Zanoli al Bologna, 24 anni, un passaggio fondamentale per sbloccare l'affare con il Siviglia relativo a Juanlu Sanchez, 21 anni, alfiere della Roja Under 21. Un terzino destro per un altro, funziona così. Con il Bologna si ragiona su un prestito con obbligo di riscatto: la formula è in definizione ma è soprattutto la cifra a non aver messo d'accordo i due club. Però si tratta, con ottimismo reciproco. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.