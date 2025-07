Sky, Marchetti: “Raspadori destinato ad andar via, c’è l’Atletico! La richiesta del Napoli”

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, a Radio Marte ha riferito le ultime sul mercato del Napoli: "Raspadori è destinato ad andar via. E’ una mia ipotesi, e quella che può accarezzare il Napoli è la seguente: la stima per il giocatore c'è, ma in questo momento fai fatica a metterlo in campo e lo devi utilizzare come mezzala, un ruolo non suo. Il Napoli non lo vede come esterno offensivo, anche se è un calciatore di qualità.

L'Atletico Madrid è forte su di lui da tempo e, se arrivasse l'offerta giusta, di 30 milioni almeno, potrebbe seriamente partire. Il Napoli sta cercando di acquistare un giocatore come Miretti e, se fosse convinto di tenere Raspadori mezzala, non andrebbe a cercare il centrocampista della Juventus. Non è la collocazione tecnico-tattica giusta ed è un bene che Jack cerchi altro”.