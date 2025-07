Gutiérrez molto vicino al Napoli, Sky: le cifre e i dettagli dell’affare

Il Napoli è sempre più vicino a chiudere per Miguel Gutiérrez, terzino sinistro classe 2001 attualmente in forza al Girona. La trattativa è entrata in una fase decisiva, riferisce Sky Sport. La valutazione del cartellino si aggira intorno ai 20 milioni di euro, cifra che il Napoli è pronto a investire per rafforzare la corsia mancina. L’accordo con il Girona è ormai ai dettagli: le parti sono molto vicine e c’è ottimismo sulla chiusura dell’operazione. Parallelamente, si lavora per trovare l’intesa definitiva anche con il giocatore. Al terzino spagnolo è stato proposto un contratto quinquennale con uno stipendio compreso tra i 2 e i 2,5 milioni di euro netti a stagione, con ingaggio a salire nel corso degli anni.

Gutiérrez, scuola Real Madrid, gioca nel Girona dal 2022: ha collezionato in tre stagioni 99 presenze con 6 gol e diversi assist. Nell'ultima stagione 29 partite in Liga e 6 in Champions con anche una rete in Europa. Lo spagnolo, anni 24, è un esterno sinistro puro, principalmente terzino, che agisce però anche come centrocampista in caso di necessità. Ha doti tecniche, dribbling, buon cross, corsa, resistenza. Una buona falcata. Un esterno completo che era nel mirino del Napoli già da tempo. Ora il suo nome è tornato in auge. Il club azzurro lavora per chiudere subito.