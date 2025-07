Retroscena Gutiérrez: il Napoli lo segue da un anno, superato anche un club francese

vedi letture

Miguel Gutiérrez è diventato uno dei nomi più caldi in casa Napoli nelle ultime ore. Il club azzurro lo segue da oltre un anno ed è fermamente convinto del suo valore. Si tratta di un profilo che piace tanto alla dirigenza quanto ad Antonio Conte, che ha già dato il suo via libera per portare avanti l’operazione. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su YouTube, Napoli e Girona sono ormai ai dettagli: l’affare dovrebbe chiudersi su una cifra complessiva di circa 20 milioni di euro.

Sul terzino spagnolo c’era anche l’interesse concreto dell’Olympique Marsiglia, ma il Napoli ha accelerato nelle ultime ore e ha superato la concorrenza. Al giocatore è stato proposto un contratto quinquennale da 2 milioni di euro netti a stagione, con ingaggio crescente fino a superare i 2,5 milioni nell’ultimo annato. Restano ancora da limare alcuni dettagli con l’entourage del calciatore, anche a causa del recente cambio di agente.

Gutiérrez, scuola Real Madrid, gioca nel Girona dal 2022: ha collezionato in tre stagioni 99 presenze con 6 gol e diversi assist. Nell'ultima stagione 29 partite in Liga e 6 in Champions con anche una rete in Europa. Lo spagnolo, anni 24, è un esterno sinistro puro, principalmente terzino, che agisce però anche come centrocampista in caso di necessità. Ha doti tecniche, dribbling, buon cross, corsa, resistenza. Una buona falcata. Un esterno completo che era nel mirino del Napoli già da tempo. Ora il suo nome è tornato in auge. Il club azzurro lavora per chiudere subito.