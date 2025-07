Zanoli per abbassare la richiesta per Ndoye: ecco quanto lo valuta il Napoli

Un esterno offensivo è preso: Noa Lang. Un altro arriverà, perché ad Antonio Conte ne servono due. E il nome caldo resta quello di Dan Ndoye. Il Napoli sta provando a inserire Alessandro Zanoli, rientrato dal prestito al Genoa, come contropartita. Valutandolo una decina di milioni. A scriverlo oggi in edicola è il Corriere del Mezzogiorno:

"Il prossimo obiettivo del Napoli è Dan Ndoye. Si lavora per definire l’intesa in tutti i dettagli prima di andare a fondo nei colloqui con il Bologna che ha una valutazione ancora alta per l’esterno offensivo svizzero: circa 45 milioni di euro. Il Napoli vuole inserire Zanoli come contropartita e lo valuta una decina di milioni, c’è distanza e ci sarà bisogno di un po’ di tempo per far quadrare le cifre complessive".