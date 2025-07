Zhegrova e il rimpianto del Lille: a gennaio rifiutati 20 mln dal Napoli, ora zero offerte

"Edon Zhegrova può partire", ha dichiarato il Lille a più riprese prima della fine della stagione, ma al momento attorno a lui c'è una insolita calma. Il giocatore nelle scorse settimane è stato accostato sia al Napoli, che poi ha affondato il colpo per Noa Lang, che all'Atalanta, qualora partisse Ademola Lookman.

L'occasione è rappresentata dal fatto che il suo contratto è in scadenza al 30 giugno 2026 e dalla società hanno aperto le porte per favorire la sua uscita anticipata. Il quotidiano Sport ha parlato anche del Barcellona come ipotesi, mentre L'Equipe ha sottolineato come il club debba pentirsi dei 20 milioni rifiutati nel recente passato dal Napoli.