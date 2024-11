5º posto Champions? L’Italia insegue il Portogallo: il ranking UEFA aggiornato

vedi letture

Si aggiorna il ranking stagionale della UEFA, quello che assegnerà un posto extra in Champions League alle prime due classificate.

Si è conclusa un'altra settimana di sfide europee con le italiane che hanno collezionato 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta in Champions, un successo e un pari in Europa League e un ko in Conference League. Adesso siamo dunque terzi nel ranking UEFA stagionale, ma il Portogallo secondo ha leggermente allungato. Al termine della stagione le prime due nazioni in graduatoria, attualmente Inghilterra e, appunto, Portogallo, avranno diritto a un posto in più in Champions League.

RANKING UEFA AGGIORNATO

INGHILTERRA 9.429 (7/7)

PORTOGALLO 9.200 (5/5)

---------------------------------

ITALIA 8.750 (8/8)

GERMANIA 8.375 (8/8)

FRANCIA 8.071 (6/7)

SPAGNA 7.857 (7/7)

REP.CECA 7.500 (4/5)

BELGIO 7.400 (5/5)

OLANDA 6.666 (5/6)

POLONIA 6.375 (3/4)