5º posto Champions? L’Italia perde una posizione ed è terza: il ranking UEFA aggiornato

Si è conclusa un'altra settimana di sfide europee con le italiane che hanno collezionato 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta in Champions, due pari in Europa League e un successo in Conference League.

In virtù di questi risultati, nel ranking UEFA stagionale l’Italia - che ieri era seconda - quest'oggi scivola nuovamente al terzo posto e viene superata dal Portogallo pagando soprattutto la mancata vittoria della Lazio. Al termine della stagione le prime due nazioni in graduatoria avranno diritto a un posto in più in Champions League, quindi il 5° per la precisione in Serie A.

RANKING UEFA AGGIORNATO

Inghilterra 11,303

Portogallo 10,475

Italia 10,125

Germania 9,375

Spagna 9,000

Francia 8,642