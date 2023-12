7 italiane su 7 avanti in Europa: salgono possibilità di qualificare la 5ª a prossima Champions

Con la retrocessione in Europa League, il Milan riesce ad aprire il paracadute d'emergenza restando in un torneo continentale.

Con la retrocessione in Europa League, il Milan riesce ad aprire il paracadute d'emergenza restando in un torneo continentale. Dettaglio non da poco per l'Italia anche in vista del ranking UEFA, determinante come non mai in questa stagione considerando che le migliori due federazioni avranno un posto aggiuntivo in Champions League.

E l'Italia è una dei due paesi che hanno ancora in corsa tutte le sue rappresentanti: Inter, Lazio e Napoli in Champions League; Atalanta, Milan e Roma in Europa League e Fiorentina in Conference League. Per un totale di 7 rappresentanti, nessuna può vantarne tante. L'altra che ha ancora tutte le squadre in piedi è la Francia, che però ha squadre. L'Inghilterra ha perso per strada Newcastle e Manchester United; la Spagna ha salutato Siviglia e Osasuna; la Germania l'Union Berlino.