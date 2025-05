Kvaratskhelia, sospiro di sollievo: nulla di grave e in finale con l'inter ci sarà

vedi letture

L'ex azzurro Khvicha Kvaratskhelia ci sarà contro l'Inter. Nella finale di Coppa di Francia vinta dal Paris Saint-Germani contro il Reims per 3-0, l'ex Napoli era stato escluso dai titolari all'ultimo minuto, con il giocatore che a fine primo tempo aveva anche preso la via di casa, saltando la premiazione della sua squadra.

Nulla di grave per lui, ma solo un'emicrania, come si era affrettato a chiarire il tecnico Luis Enrique. Difatti ieri l'attaccante è tornato ad allenarsi come previsto con i compagni. "Non si sentiva bene dopo il riscaldamento, niente di grave. Sta riposando, è a casa", aveva detto subito Luis Enrique dopo la partita. "Sta bene, è stato innocuo. Ha avuto nausea dopo il riscaldamento. Non c'è niente di cui preoccuparsi", le sue parole.