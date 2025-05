Ufficiale Premier, Chelsea e Newcastle in Champions League: tutti i verdetti

Manchester City, Chelsea e Newcastle in Champions League, Aston Villa in Europa League e Nottingham Forest in Conference. Sono questi gli attesi verdetti scaturiti dagli ultimi 90' della Premier League 2024/25: la squadra di Maresca vince in trasferta lo scontro diretto con quella di Espirito Santo e chiude al quarto posto, mentre i Magpies perdono contro l'Everton e centrano l'obiettivo beffando i Villains grazie alla differenza reti.

L'Aston Villa infatti va k.o. a Old Trafford: Emiliano Martinez viene espulso al termine del primo tempo e nella ripresa la formazione di Amorim segna due volte. Il Tottenham perde nettamente in casa contro il Brighton, mentre il Liverpool chiude con un pareggio contro il Crystal Palace in una partita di festa per entrambi. Facile successo del City sul campo del Fulham, chiudono bene anche West Ham, Bournemouth ed Arsenal.

La 38esima giornata di Premier League

Bournemouth-Leicester 2-0: 74' e 88' Semenyo

Fulham-Manchester City 0-2: 21' Gundogan, 72' rig. Haaland

Ipswich-West Ham 1-3: 43' Ward-Prowse (W), 52' Broadhead (I), Bowen (W), 87' Kudus (W)

Liverpool-Crystal Palace 1-1: 9' Sarr (C), 85' Salah (L)

Manchester United-Aston Villa 2-0: 76' Diallo, 87' rig. Eriksen

Newcastle-Everton 0-1: 65' Alcaraz

Nottingham Forest-Chelsea 0-1: 50' Colwill

Southampton-Arsenal 1-2: 43'Tierney (A), 56' Stewart (S), 90' Odegaard (A)

Tottenham-Brighton 1-4: 17' rig. Solanke (T), 51' e 64' Hinshelwood (B), 87' rig. O'Riley (B), 93' Gomez (B)

Wolverhampton-Brentford 1-1: 20' Mbeumo (B), 75' Munetsi (W)

La classifica

1. Liverpool 84 (Campione d'Inghilterra)

2. Arsenal 74 (in Champions League)

3. Manchester City 71 (in Champions League)

4. Chelsea 69 (in Champions League)

5. Newcastle 66 (in Champions League)

6. Aston Villa 66 (in Europa League)

7. Nottingham Forest 65 (in Conference League)

8. Brighton 61

9. Bournemouth 56

10. Brentford 56

11. Fulham 54

12. Crystal Palace 53 (in Europa League - Vincitore FA Cup)

13. Everton 48

14. West Ham 43

15. Manchester United 42

16. Wolverhampton 42

17. Tottenham 38 (in Champions League - vincitore dell'Europa League)

18. Leicester 25 (retrocesso)

19. Ipswich 22 (retrocesso)

20. Southampton 12 (retrocesso)