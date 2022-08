Ajax col Napoli, l'allenatore Schreuder non ha dubbi: "Liverpool favorito del girone"

Liverpool, Napoli e Rangers, sono queste le squadre che affronterà l'Ajax di Alfred Schreuder nel girone di Champions League.

Intervenuto in conferenza stampa proprio pochi minuti dopo il sorteggio di Istanbul, il tecnico dei lancieri ha brevemente commentato il raggruppamento in cui sono capitati gli olandesi: "Penso che il Liverpool sia il favorito del girone. Sappiamo tutti quanto sia forte". Poi una battuta su Antony e la possibilità di andare al Manchester United, in Europa League: "Assolutamente, sarebbe pazzo a scambiare un girone come questo con uno di Europa League".