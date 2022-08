Ajax, il tecnico Schreuder: “Trasferte calde a Napoli, Liverpool e Glasgow? Anche per loro qui da noi!"

Intervistato dalla stampa locale, il tecnico dell'Ajax Alfred Schreuder ha parlato del sorteggio Champions

Intervistato dalla stampa locale, il tecnico dell'Ajax Alfred Schreuder ha parlato del sorteggio Champions: "E' un grande gruppo per noi, sono bellissime sfide. Non vediamo l'ora di affrontarle, sono queste le gare per cui giochiamo a calcio. Sarà chiaramente difficile per noi, ma anche per gli avversari.

Trasferte calde? Saranno belle sfide, lì come a casa nostra. E' un gruppo impegnativo, ma in inverno vogliamo essere ancora in Europa. Dipenderà anche da che punto siamo sul mercato, vedremo cosa accadrà", col riferimento ad Antony che è al centro dell'assalto dello United".