Ajax, Schreuder: “Non cambieremo atteggiamento. Fino al 2-1 eravamo ancora in partita”

"Avremo l'atteggiamento della prima partita ma con dettagli migliori".

Alfred Schreuder, tecnico dell'Ajax, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli in Champions League, si è soffermato sulle difficoltà del match e su cosa non è andato all'andata: "Sì, loro sono forti, ma l'altra settimana abbiamo fatto vedere che fino al secondo gol eravamo ancora in partita”.

La difesa era a centrocampo all'andata, cambierete qualcosa?

"Noi vogliamo essere sempre dominanti, pressare alto, poi è chiaro dovremo giocare anche bassi, ma avremo l'atteggiamento della prima partita ma con dettagli migliori".