Ajax, Taylor: "Il Napoli ha giocato molto meglio come squadra. È stato tutto molto strano"

Kenneth Taylor, centrocampista dell'Ajax, ha analizzato ai microfoni del sito Uefa la pesante sconfitta per 6-1 contro il Napoli

TuttoNapoli.net

Kenneth Taylor, centrocampista dell'Ajax, ha analizzato ai microfoni del sito Uefa la pesante sconfitta per 6-1 contro il Napoli: "È stato incredibile, molto strano. Siamo passati in vantaggio dopo 10 minuti, ma hanno segnato il 3-1 prima dell'intervallo. Poi abbiamo subito al rientro nella ripresa: ecco tutto. Siamo una squadra che ama giocare a calcio. In realtà è stato positivo che ci hanno messo sotto pressione perché un paio di volte abbiamo preso palla nella loro metà campo e creato occasioni. Ma hanno giocato molto meglio come squadra".