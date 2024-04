Altro che in crisi o scarso, il Barcellona espugna Parigi 3-2 e sogna la semifinale

Il Barcellona batte 3-2 il Paris Saint-Germain al Parc des Prince nell'andata dei quarti di finale di Champions League.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Barcellona batte 3-2 il Paris Saint-Germain al Parc des Prince nell'andata dei quarti di finale di Champions League. La partita si sblocca al 37': Yamal si invola sulla destra e crossa, Donnarumma smanaccia per anticipare Lewandowski ma serve inavvertitamente Raphinha, che controlla e non sbaglia a porta vuota.

I parigini rientrano in campo con un atteggiamento diverso e in due minuti ribaltano il punteggio: il grande ex Dembélé pareggia al 48' con una sassata che sorprende ter Stegen, poi arriva il 2-1, al 50', firmato da Vitinha, ben servito da un filtrante di Fabian Ruiz. I blaugrana accusano il colpo ma Xavi ha l'asso nella manica: Pedri, al primo pallone giocato, inventa un assist sontuoso per Raphinha, che calcia al volo e batte ancora Donnarumma. La partita resta equilibrata, ma all'improvviso spunta Christensen: appena entrato (ancora un cambio azzeccato), il danese sfrutta una disattenzione generale su un corner battuto da Gundogan e trova il gol vittoria.