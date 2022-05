Ancelotti a un passo dal mito: può diventare il più vincente di sempre

Nessuno come lui. Essere l'unico allenatore nella storia del calcio ad aver vinto i cinque campionati nazionali più importanti

Nessuno come lui. Essere l'unico allenatore nella storia del calcio ad aver vinto i cinque campionati nazionali più importanti (Serie A, Premier League, Ligue 1, Bundesliga e Liga), lo aveva già proiettato nell'Empireo dei tecnici mondiali. Ora può entrare nella leggenda. Carlo Ancelotti ha già conquistato il record di numero di finali di Champions League raggiunte, cinque, e potrebbe essere il primo ad averne quattro in bacheca (già adesso è in cima al podio con tre, a pari merito con Paisley e Zidane). L'ex allenatore del Napoli, come ricorda Sportmediaset, può diventare il più vincente di sempre.