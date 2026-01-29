Anche il Marsiglia è un flop in Champions: ora De Zerbi rischia l'esonero

Dopo la sconfitta subita a Bruges e la conseguente eliminazione dalla Champions League, dalla Francia si rumoreggia di una possibile separazione anticipata fra il Marsiglia ed il proprio tecnico, Roberto De Zerbi. L'emittente RMC Sport definisce la posizione del tecnico "in grande pericolo", con discussioni in corso tra le parti per una possibile separazione dell'allenatore italiano. A cambiare le carte in tavola rispetto all'intenzione di costruire con lui il futuro sarebbe stata chiaramente l'eliminazione precoce nel percorso europeo. 