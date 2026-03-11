Champions, l'ex Havertz riprende il Bayer: finisce pari tra Leverkusen e Arsenal

Finisce 1-1 la sfida d’andata degli ottavi di finale tra Bayer Leverkusen e Arsenal alla BayArena. Il tecnico Kasper Hjulmand schiera il Leverkusen con il 3-4-2-1 lasciando inizialmente in panchina Patrik Schick e puntando su Kofane in attacco, supportato da Ilias Akhomach Maza e Martin Terrier. Risponde Mikel Arteta con il 4-2-3-1 dell’Arsenal guidato in avanti da Viktor Gyökeres, con Bukayo Saka, Ethan Nwaneri e Gabriel Martinelli alle sue spalle. Proprio Martinelli sfiora il vantaggio nel primo tempo con un potente sinistro che si stampa sulla traversa.

Botta e risposta nella ripresa

Dopo un primo tempo equilibrato, il match si sblocca nella ripresa con il gol dei padroni di casa: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Robert Andrich svetta di testa sul secondo palo e batte il portiere David Raya. Quando la gara sembrava indirizzata verso la vittoria dei tedeschi, a quattro minuti dalla fine arriva l’episodio decisivo: l’arbitro concede un rigore piuttosto discusso agli inglesi e Kai Havertz dal dischetto firma l’1-1 senza esultare contro la sua ex squadra.