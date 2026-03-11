Champions, Kvara entra e fa assist e doppietta: Psg-Chelsea 5-2

Il Paris Saint-Germain si aggiudica il primo round degli ottavi di finale di Champions League travolgendo il Chelsea con un netto 5-2 al Parc des Princes. Un risultato ampio che però non racconta pienamente l’equilibrio visto in campo per gran parte della partita. Fino al 74’, infatti, il punteggio era fermo sul 2-2. I parigini passano in vantaggio con Bradley Barcola, ma gli inglesi rispondono con il pareggio di Malo Gusto, favorito anche da un intervento non perfetto del portiere Matvei Safonov. Prima dell’intervallo arriva il nuovo vantaggio dei francesi con Ousmane Dembélé, bravo a colpire in contropiede.

Errore del Chelsea e crollo finale

Nella ripresa il Chelsea trova il momentaneo 2-2 con Enzo Fernández al 57’, gelando lo stadio parigino e riportando la gara in equilibrio. La svolta arriva però al 74’, quando il portiere Filip Jørgensen, preferito a Robert Sánchez, commette un grave errore regalando il pallone a Barcola che innesca Kvara, entrato al 62’, per l’assist per il gol di Vitinha. Da quel momento il Chelsea perde fiducia e lascia spazi enormi. Nel finale sale in cattedra Khvicha Kvaratskhelia che firma una doppietta tra l’86’ e il 94’ chiudendo definitivamente la partita. Ora la sfida si sposta a Londra: ai Blues servirà una vittoria con tre gol di scarto per portare la qualificazione almeno ai supplementari, un’impresa che appare molto complicata contro questo PSG.