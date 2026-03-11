Champions, Valverde-show travolge il City: 3-0 Real! Continua la favola Bodo/Glimt

Serata magica al Santiago Bernabéu, dove il Real Madrid domina il Manchester City e vince 3-0 l’andata degli ottavi di finale della Champions League. Il grande protagonista della gara è Federico Valverde, autore di una straordinaria tripletta nel primo tempo. Eppure la partita era iniziata con un City più propositivo, capace di creare pericoli grazie alla velocità di Jérémy Doku e Savinho, mentre Bernardo Silva sfiorava il vantaggio con una spettacolare conclusione al volo. Il momento decisivo arriva con un lancio lungo di Thibaut Courtois che sorprende la difesa inglese: Valverde controlla e batte Gianluigi Donnarumma per l’1-0. Da lì il Real diventa implacabile: assist di Vinícius Júnior per il raddoppio e poi il capolavoro firmato ancora dall’uruguaiano su assist di Brahim Díaz. Nella ripresa il copione non cambia: Vinícius si procura anche un rigore, ma Donnarumma riesce a pararlo. Gli inglesi, guidati da Pep Guardiola, non riescono a reagire e nemmeno Erling Haaland riesce a incidere. Il Real si riconcilia con il proprio pubblico e mette una seria ipoteca sul passaggio del turno.

Favola Bodø/Glimt: 3-0 allo Sporting Lisbona

Nell’altra sfida degli ottavi continua la sorprendente corsa del Bodø/Glimt, che travolge 3-0 lo Sporting CP allo Aspmyra Stadion. La squadra allenata da Kjetil Knutsen domina la partita fin dai primi minuti e passa in vantaggio grazie a un rigore trasformato da Sondre Fet, assegnato dopo un contatto con Georgios Vagiannidis e confermato dal VAR. Poco prima dell’intervallo arriva anche il raddoppio con un elegante tiro a giro di Ola Solbakken Blomberg. Lo Sporting prova a reagire nella ripresa, ma il Bodø resta padrone del campo e chiude i conti al 71’ con Håkon Høgh, servito perfettamente dall’ex AC Milan Jens Petter Hauge. Il 3-0 finale mette i norvegesi in una posizione molto favorevole in vista della gara di ritorno all’Estádio José Alvalade, dove basterà gestire il vantaggio per continuare la loro incredibile avventura europea.