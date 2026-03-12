Kvara-show in Champions, in Francia sono tutti ai suoi piedi: "Ha cambiato il destino del PSG"

Una serata da protagonista assoluto per Khvicha Kvaratskhelia, decisivo nella vittoria del Paris Saint-Germain contro il Chelsea in Champions League. L’ex stella del Napoli ha cambiato il volto della gara entrando dalla panchina sul 2-2 e firmando una prestazione che, come sottolinea L’Equipe, potrebbe indirizzare l’intera stagione dei parigini.

Kvara-show e in Francia piovono elogi

Il georgiano ha prima servito l’assist per il 3-2 di Vitinha, poi ha segnato due reti che hanno messo in discesa la qualificazione ai quarti. “Nessuno crede che il PSG sia tornato al livello della scorsa stagione, ma travolgendo il Chelsea si è reinventato un futuro in Champions, proprio quando tutto sembrava complicarsi”, scrive il quotidiano francese. Determinante l’ingresso di Kvaratskhelia: “Il destino della squadra è cambiato dopo il suo incredibile ingresso”. Prima una giocata personale conclusa con un gran gol, poi il sigillo finale in contropiede.