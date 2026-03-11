Ufficiale
Psg-Chelsea, le formazioni ufficiali: solo panchina per Kvara
Sono ufficiali le formazioni di PSG-Chelsea, partita d'andata degli ottavi di finale di Champions League.
PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembélé, Barcola. A disp. Chevalier, Marin, Beraldo, Zabarnyi, Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos, Lee Kang-In, Hernandez, Mayulu, Dro Fernandez, Mbaye. All. Luis Enrique.
CHELSEA (4-2-3-1): Jorgensen; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; Jamess, Caicedo; Palmer, Enzo Fernandez, Neto; Joao Pedro. A disp. Sanchez, Merrick, Adarabioyo, Delap, Andrey Santos, Sarr, Hato, Acheampong, Guiu, Lavia, Garnacho. All. Rosenior.
Champions League
