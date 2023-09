Ancora un ritardo per il volo del Napoli, slitta la conferenza stampa: il nuovo orario

Ancora uno slittamento per la conferenza stampa di Rudi Garcia e Mario Rui che si terrà all'Estadio Municipal di Braga.

Ancora uno slittamento per la conferenza stampa di Rudi Garcia e Mario Rui che si terrà all'Estadio Municipal di Braga. La conferenza di vigilia di Braga-Napoli, che era stata spostata alle ore 21 italiane (21 in Portogallo) per problemi tecnici legati alla partenza degli azzurri, è stata ulteriormente posticipata intorno alle 22 italiane. L'aereo charter che porterà il Napoli ad Oporto, ha infatti subito un ulteriore ritardo.