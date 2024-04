Arsenal-Bayern Monaco, le formazioni ufficiali: ancora panchina per Kim

Sono ufficiali le formazioni di Arsenal-Bayern Monaco, sfida valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League.

TuttoNapoli.net

Sono ufficiali le formazioni di Arsenal-Bayern Monaco, sfida valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League. Ancora un'eslusione per l'ex difensore del Napoli Kim Minjae, che Tuchel lascia in panchina.

ARSENAL (4-3-3) Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Jorginho, Odegaardm, Rice; Saka, Martinelli, Havertz. Allenatore: Arteta

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Davies; Laimer, Goretzka; Sané, Musiala, Gnabry; Kane. Allenatore: Tuchel